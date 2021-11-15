Германия: гражданин Латвии арестован по подозрению в покушении на убийство
Foto: AP/Scanpix

В Германии по подозрению в покушении на убийство в городке Кирххайм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) задержан 52-летний гражданин Латвии. По данным немецких СМИ, латвиец подозревается в нанесении ножевого ранения 34-летнему местному жителю.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По предварительным данным, приятели распивали алкоголь на квартире жертвы, когда гражданин Латвии по не выясненным пока причинам ударил своего знакомого ножом. Раненый смог добраться до соседей, откуда и вызвали полицию. К тому времени подозреваемый скрылся, однако спустя несколько дней его задержали на вокзале в Штутгарте.

Задержанный помещен под арест, следствие продолжается.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?