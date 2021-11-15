Германия: гражданин Латвии арестован по подозрению в покушении на убийство

В Германии по подозрению в покушении на убийство в городке Кирххайм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) задержан 52-летний гражданин Латвии. По данным немецких СМИ, латвиец подозревается в нанесении ножевого ранения 34-летнему местному жителю.

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По предварительным данным, приятели распивали алкоголь на квартире жертвы, когда гражданин Латвии по не выясненным пока причинам ударил своего знакомого ножом. Раненый смог добраться до соседей, откуда и вызвали полицию. К тому времени подозреваемый скрылся, однако спустя несколько дней его задержали на вокзале в Штутгарте.

Задержанный помещен под арест, следствие продолжается.