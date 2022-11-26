Германия: гражданин Латвии напал на машиниста поезда и дебоширил в полиции

В Шорндорфе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) 24 ноября был задержан 34-летний гражданин Латвии, напавший на машиниста поезда, а затем продолживший дебош в полицейском участке.

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По данным немецких СМИ, около 02.00 ночи на конечную станцию Шондорф прибыл поезд. Машинист, обходивший вагоны, заметил в одном из них спящего человека и попросил покинуть поезд. Сначала незнакомец согласился, однако затем стал агрессивно себя вести, а затем схватил работника железной дороги за шиворот и стал его трясти.

Сообщается, что машинисту удалось высвободиться, после чего он сообщил о ЧП в полицию. В задержании гражданина Латвии участвовали как сотрудники федеральной полиции, так и Службы безопасности Deutsche Bahn/

На хулигана надели наручники и для дальнейшего разбирательства доставили в полицейский участок Шорндорфа. Однако задержанный не собирался успокаиваться и вел себя очень агрессивно, поэтому ему вызвали врача, а затем доставили в больницу.

Федеральная полиция проводит расследование по подозрению в причинении телесных повреждений.