Германия: гражданин Латвии по поддельным документам снимал в банках крупные суммы

Сотрудники полиции Германии задержали в Санкт-Ингберте (федеральная земля Саар) 44-летнего гражданина Латвии, который при помощи поддельных документов, удостоверяющих личность, пытался снять в банке крупную сумму. Следствие установило, что таким образом аферист успел обмануть несколько банков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным новостного портала Saarbruecker Zeitung, в минувшую среду в отделение одного из кредитных учреждений явился мужчина, предъявивший документы, якобы выданные в Австрии, после чего сообщил, что хотел бы снять со счета пятизначную сумму. Работник банка стал проверять документы и заподозрил, что они могут быть фальшивыми, о чем сразу же известил полицию.

Мошенник, почуяв неладное, ударился в бега, но вскоре его задержали неподалеку от места преступления. Начатое расследование установило, что подобным образом латвиец смог обмануть уже два банка в окрестностях Блискастеля.

Кроме того, в ходе обмена сообщениями между полицией и Государственным управлением криминальной полиции Майнца стало известно, что задержанный совершил аналогичные действия 22 июня и в Рейнланд-Пфальце.

Дальнейшее расследование преступлений, связанных с мошенничеством и подделкой документов, проводится Службой уголовной полиции Хомбурга.