Германия: гражданин Латвии подрался с украинцем, вмешалась полиция

По информации немецких СМИ, в минувшую пятницу, в Арнштадте (федеральная земля Тюрингия) произошла драка между 26-летним гражданином Латвии и 28-летним гражданином Украины.

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Как отмечают в полиции, мужчины сначала вступили межу собой в словесную перепалку, а затем завязалась драка. Это заметил свидетель, который вызвал полицию.

Участники драки покинули место происшествия до приезда полиции, но вскоре их удалось найти на ближайшей автозаправке. Дебоширы находились в состоянии алкогольного опьянения. В полиции сообщили, что иностранцы находятся под следствием по факту причинения взаимных телесных повреждений.