Германия: гражданин Латвии получил срок за спрятанные в носке наркотики
Foto: AP/Scanpix

Окружной суд Герлица (федеральная земля Саксония) приговорил к 21 месяцу лишения свободы 39-летнего гражданина Латвии Андрея Т., у которого обнаружили в фургоне наркотики, а также холодное оружие.

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Как отмечает Tag24.de, автомобиль, в котором находился латвиец, остановили для проверки в Нидер-Зайферсдорфе в июне 2020 года. Водитель находился в состоянии наркотического опьянения, а его попутчик — Андрейс — сильно нервничал. Во время проверки полиция нашла в носке, который мужчина спрятал в спортивных брюках, около 100 граммов кристалла (синтетического наркотика).

В машине также изъяли боевые ножи, балисонг (нож бабочку), карманные ножи и топорик.

На заседании гражданин Латвии утверждал, что не имел понятия, как оружие попало в машину, однако суд не поверил этой версии и назначил строгое наказание.

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