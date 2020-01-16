Германия: гражданин Латвии попался на перевозке нелегалов

В начале этой неделе в окрестностях Торгау (федеральная земля Саксония, ФРГ) экипаж полиции заметил автомобиль Volvo с латвийскими номерами, который ехал по дороге B 87 в строну моста через Эльбу. Полицейские начали преследование машины и потребовали съехать с дороги и остановиться.

В салоне автомобиля находился водитель — 36-летний гражданин Латвии и пятеро вьетнамцев. Ни у одного из них не было документов, удостоверяющих личность. Поскольку у стражей порядка появились подозрения в незаконном проникновении на территорию Германии, водителя и пассажиров доставили в участок. Оказалось, что граждане Вьетнама в возрасте от 19 до 37 лет приехали в ФРГ через Венгрию, Румынию и Словакию.

Следствие по делу продолжается, в отношении гражданина Латвии начаты уголовные процессы сразу по нескольким статьям.