Германия: гражданин Латвии попался на перевозке сирийских нелегалов
Foto: AP/Scanpix

В минувшую субботу таможня Германии при содействии Федеральной полиции провели рейд по выявлению перевозке нелегалов.

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Как отмечают немецкие СМИ, проверки проводились на дорогах близ Ямлица (федеральная земля Бранденбург). Когда таможенники остановили микроавтобус с польскими номерами, водителю удалось скрыться. Среди пассажиров оказались девять сирийцев в возрасте от 15 до 49 лет, ни у одного из них не оказалось документов, удостоверяющих личность.

Водителя удалось задержать чуть позже — им оказался 44-летний гражданин Латвии. Федеральная полиция возбудила по этому делу уголовный процесс по делу о контрабанде нелегалов.

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