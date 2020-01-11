Германия: гражданин Латвии пытался на улице ограбить 14-летнего школьника
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Аугсбурге (федеральная земля Бавария, ФРГ) в минувший четверг была предотвращена попытка ограбления подростка. Как отмечает Augsburger Allgemeine, проживающий в Германии латвиец решил отобрать велосипед и личные вещи у школьника.

Нападение произошло в районе Хохцоль: 14-летний подросток стоял перед светофором, когда к нему подошел 42-летний гражданин Латвии, который стал его отталкивать, пытаясь забрать велосипед и личные вещи.

Свидетелями нападения стали юноши в возрасте 17 и 18 лет, которые пришли на помощь подростку, а затем обратились в полицию. Преступник успел скрыться, но в скором времени его задержали. Во время задержания он оказал сопротивление, нанеся двум сотрудникам полиции несколько ударов.

Известно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он помещен под арест.

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rus.DELFI.lv

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