Германия: гражданин Латвии спрятал в нижнем белье кокаин
Foto: AP/Scanpix

В минувшие выходные сотрудники таможни Ганновера (федеральная земля Нижняя Саксония) при проверке автомобиля из Латвии нашли и изъяли наркотики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает немецкая пресса, машина была подвергнута проверке в зоне отдыха на автобане 2. Трое латвийцев, отвечая на вопрос таможенников, заявили, что среди их вещей нет запрещенных предметов и веществ. Однако при досмотре автомобиля и багажа пассажиров таможенники обнаружили пустую пластиковую банку, от которой исходил сильный запах марихуаны.

"Поскольку последующий тест на наркотики дал положительный результат на присутствие кокаина, сотрудники таможни начали уголовный процесс", — сообщили в таможенном управлении Ганновера.

Еще четыре емкости с кокаином (всего 60 граммов) таможенник нашли во время досмотра одного из граждан Латвии: он спрятал наркотики в нижнее белье. Расследование продолжается.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Сбалансированное сочетание бизнес- и эко-мышления на производстве продукции "Rūdolfs"
Производство сельхозпродукции – меньше химии и более умное управление
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?