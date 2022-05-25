Германия: гражданин Латвии спрятал в нижнем белье кокаин

В минувшие выходные сотрудники таможни Ганновера (федеральная земля Нижняя Саксония) при проверке автомобиля из Латвии нашли и изъяли наркотики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает немецкая пресса, машина была подвергнута проверке в зоне отдыха на автобане 2. Трое латвийцев, отвечая на вопрос таможенников, заявили, что среди их вещей нет запрещенных предметов и веществ. Однако при досмотре автомобиля и багажа пассажиров таможенники обнаружили пустую пластиковую банку, от которой исходил сильный запах марихуаны.

"Поскольку последующий тест на наркотики дал положительный результат на присутствие кокаина, сотрудники таможни начали уголовный процесс", — сообщили в таможенном управлении Ганновера.

Еще четыре емкости с кокаином (всего 60 граммов) таможенник нашли во время досмотра одного из граждан Латвии: он спрятал наркотики в нижнее белье. Расследование продолжается.