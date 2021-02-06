Германия: гражданин Латвии убил свою 27-летнюю жену и 6-летнего сына

Немецкая полиция задержала 30-летнего латвийца Виктора Т., который убил свою 27-летнюю супругу и 6-летнего сына. По данным СМИ, мужчина совершил жестокое преступления из ревности: эксперты констатировали на телах ребенка и женщины множество ножевых ранений.

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Молодая семья проживала в тихом районе Клоппенбурга (федеральная земля Нижняя Саксония). Друг семьи — Роман — рассказал, что очень хорошо знал обоих и, узнав о трагедии, не мог в это поверить и проплакал несколько часов.

"Виктор был моим лучшим другом, но теперь я его ненавижу. Анна была мне как сестра. Виктор всегда ревновал без причины, подозревал даже меня. Но жена любила только его! Они всегда ссорились, когда она публиковала свои новые фотографии в Instagram ", — объяснил Роман в интервью телеканалу RTL.

Последнее свое фото, под которым пользователи оставили восторженные комментарии, Анна (уроженка Польши) разместила за день до своей гибели.

Роман добавил, что у Виктора долгое время были психологические проблемы, ему даже назначили антидепрессанты. Известно, что он часто выпивал после работы, несколько раз к ним в дом приезжала полиция. В разговоре с друзьями он часто говорил, что хочет развестись, т.к его не устраивало, что Анна ему не помогала.

Как сообщает RTL, женщина раньше работала на мясокомбинате, но недавно получила тяжелую производственную травму и повредила пальцы, по этой причине она почти всегда находилась дома.

Сам Виктор много работал и занимался доставкой посылок. Соседи утверждали, что семья особо ничем не выделялась, и отца часто видели гуляющим с сыном, а ребенок в этой семье был желанным и любимым. Полиция продолжает расследование.