Германия: гражданин Латвии задержан по подозрению кражах

В Гамбурге задержан 38-летний гражданин Латвии, который подозревается в нескольких кражах.
Подозрительного незнакомца заметил в Бухенкампе бдительный прохожий: он увидел, как мужчина топором разрубил замок на оставленном велосипеде.
Прибывшие полицейские нашли подозреваемого неподалеку от места происшествия: он шел по улице, неся похищенные велосипед на плече. Позже полиция выяснила, что топорик и другие садовые инструменты были украдены из дачного домика.
Также при просмотре записей камер видеонаблюдения, установленных в районе, полицейские установили, что латвиец пытался проникнуть и в другие дома. Задержанный помещен в изолятор, ведется следствие.