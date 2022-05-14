Германия: гражданин Латвии задержан по подозрению кражах

В Гамбурге задержан 38-летний гражданин Латвии, который подозревается в нескольких кражах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Подозрительного незнакомца заметил в Бухенкампе бдительный прохожий: он увидел, как мужчина топором разрубил замок на оставленном велосипеде.

Прибывшие полицейские нашли подозреваемого неподалеку от места происшествия: он шел по улице, неся похищенные велосипед на плече. Позже полиция выяснила, что топорик и другие садовые инструменты были украдены из дачного домика.

Также при просмотре записей камер видеонаблюдения, установленных в районе, полицейские установили, что латвиец пытался проникнуть и в другие дома. Задержанный помещен в изолятор, ведется следствие.