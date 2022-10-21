Германия: гражданин России купил латвийский паспорт и права за 6000 евро

В ночь на 20 октября сотрудники Федеральной полиции Германии остановили для проверки на трассе A93 в окрестностях Розенхайма (федеральная земля Бавария) автомобиль, которым управлял гражданин России.

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По данным СМИ, россиянин пытался выдать себя за гражданина Латвии, предъявив фальшивые водительские права и паспорт. Когда обман раскрылся, мужчина рассказал, что заплатил за латвийские документы 6000 евро.

Задержанному предъявлены обвинения в подделке документов и управлении транспортным средством без водительских прав.