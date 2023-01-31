Германия: гражданина Латвии подозревают в насилии над сирийцами
Foto: AP/Scanpix

В минувшее воскресенье сотрудник Федеральной полиции Германии решили проверить автомобиль, припаркованный на дороге BAB 15, недалеко от Бадемойзеля. Водитель, который оказался гражданином Латвии, предъявил стражам порядка действительные документы.

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Как отмечают СМИ, в тот момент, когда полицейские проверяли машину, из близлежащего лесного массива появились два человека, которые заявили, что ехали с 40-летним водителем и позже подверглись нападению с его стороны.

Поскольку 33-летний сириец и его 12-летний сын жаловались на боли, их доставили их в ближайшую больницу.

Для разбирательства латвийца отвезли в отделение полиции в Форсте (федеральная земля Бранденбург), где начали расследование на основании подозрений в контрабанде иностранцев и предполагаемом нанесении им физических травм. После этого задержанного отпустили и продолжили расследование.

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