Германия: латвиец попался на незаконной автомобильной гонке по Кельну

Сотрудники полиции Кельна в минувший вторник остановили на улицах города незаконную автомобильную гонку. Среди задержанных оказался и 24-летний гражданин Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным новостного портала General Anzeiger, около 22.30 двое молодых водителей начали гонку с красного сигнала светофора на перекрестке Kreuzung Militärringstraße/ Heinrich-Lübke-Ufer.

Как отметили очевидцы, "с воющими двигателями" машины понеслись в сторону центра Кельна, разогнавшись до 100 км/ч. Сообщается также, что один из мужчин выехал на полосу встречного движения для обгона.

Лихачей удалось остановить после того, как они проехали тоннель на Rheinuferstraße. Полицейские конфисковали оба автомобиля и два мобильных телефона, на которые драгрейсеры снимали друг друга.

У латвийца забрали права, а у второго водителя прав не оказалось, поэтому сотрудники полиции возбудили уголовное дело за вождение без прав, а также потребовали залог в размере 900 евро.