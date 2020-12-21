Германия: латвиец совершил кражу из супермаркета и, убегая, повредил машину скорой помощи

По сообщению немецкого новостного портала Leipziger Internet-Zeitung, в минувшую субботу в городе Бад Дюбен (федеральная земля Саксония, ФРГ) сотрудники супермаркета заметили, как мужчина и женщина вышли из магазина с тележкой, заполненной товарами, не заплатив за покупки.

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Мужчину, который оказался гражданином Латвии, попытались задержать. Однако он бросил тележку и скрылся с места происшествия на автомобиле BMW, по пути протаранив припаркованную машину Службы неотложной медицинской помощи.

Причиненный ущерб составил 500 евро. Полиция ведет расследование по факту кражи, также подозреваемому придется отвечать за то, что он самовольно покинул место происшествия.