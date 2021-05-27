Германия: латвиец утроил дебош после посещения женского туалета и напал на полицейских

В минувшую среду на одном из вокзалов Кельня полиция задержала 39-летнего агрессивного гражданина Латвии, который устроил дебош, напал на полицейских, а затем устроил поджог в камере.

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По данным новостного портала Tag24.de, 25 мая сотрудники Deutsche Bahn обратились к полицейским по поводу дебоша, который устроил на вокзале Дойц незнакомец: он бесплатно воспользовался женским туалетом, а затем устроил беспорядки.

При проверке личных данных оказалось, что это гражданин Латвии, который разыскивается по подозрению в грабеже. После этого мужчина отказался сотрудничать с правоохранительными органами и начал проявлять агрессию.

Несмотря на тот факт, что ему надели наручники, уже в служебном автомобиле он напал на сотрудника федеральной полиции и нанес ему удары по голеням. Затем, когда его поместили в камеру, он поджог там матрас.