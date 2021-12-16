Германия: мертвецки пьяный латвиец напал на фельдшера
Foto: AFP/Scanpix

Вечером 15 декабря в Германии задержали гражданина Латвии, напавшего на фельдшера, которая пыталась оказать ему медицинскую помощь.

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Как отмечает издание Wasserburger Stimme, в минувшую среду в Розенхайме (федеральная земля Бавария) прохожие заметили лежащего на земле мужчину, о чем сразу же известили спасателей.

Прибывшие медики установили, что 44-летний мужчина родом из Латвии, но в настоящее время проживает в Германии. Его положили на носилки, чтобы начать оказывать помощь, но в это время он ударил 21-летнюю сотрудницу Службы неотложной медицинской помощи по лицу, а затем схватил за шею. В итоге, молодая женщина получила легкие травмы.

Подоспевшие полицейские предотвратили дальнейшие попытки насилия со стороны латвийца и сопроводили в больницу Розенхайма. Проведенный экспресс-тест показал в организме мужчины пять промилле алкоголя. По делу о нападении начато расследование.

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