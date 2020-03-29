Германия: на автобане перевернулась фура из Латвии, водитель был пьян
Foto: AFP/Scanpix

В минувшую среду в Германии, на автобане А1 в направлении Бремена произошла авария:на выезде их Холленштедта (федеральная земля Нижняя Саксония) в кювет съехал и перевернулся грузовой автомобиль из Латвии.

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По данным новостного портала Tag24.de, 43-летний водитель получил лишь небольшие ссадины. Когда на место происшествия прибыли ответственные службы, он встречал их без обуви и куртки.

Согласно первоначальной информации, полученной от полиции, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Из-за аварии движение по автобану на несколько часов было заблокировано. Начато следствие.

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