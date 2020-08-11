Германия: на пароме, прибывшем из Лиепаи, нашли контрабанду

Сотрудники главного таможенного управления Германии обнаружили при проверке легкового автомобиля, прибывшего на пароме из Лиепаи в Травемюнде (Любек), тайники с контрабандой.

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Как отмечает Lübecker Nachrichten, в машине, которой управлял 33-летний гражданин Латвии, с помощью сканера нашли тайники с почти 40 000 сигарет белорусского производства. Отвечая на вопрос таможенников, куда он направлялся, латвиец сообщил, что едет на работу в Ирландию.

Сигареты изъяты, дело передано следственному управлению Гамбургской таможни, которая проводит дополнительные проверки.