Германия: объявленный в розыск гражданин Латвии привлек к себе внимание отсутствием маски
Foto: F64

Игнорирование новых правил по сдерживанию распространения Covid-19, обязывающих носить маски, закрывающие рот и нос, завершилось арестом для гражданина Латвии, которого ранее объявили в розыск.

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Как сообщает Suddeutsche Zeitung, ЧП произошло в аэропорту Мюнхена, где полицейские заметили пассажира без маски. В ходе проверки личных данных выяснилось, что нарушитель — 25-летний гражданин Латвии, ранее объявленный в розыск.

Установлено, что ранее по решению суда в Тюрингии латвиец должен был заплатить за правонарушение штраф или отсидеть 45 суток под арестом. Поскольку и в этот раз гражданин Латвии не смог заплатить штраф, его задержали и отправили в изолятор.

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