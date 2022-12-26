Германия: под лед на озере Хольцендорфер провалились граждане Латвии и Литвы
Foto: DELFI

В минувшее воскресенье под лед озера Хольцендорфер близ Дабеля (федеральная земля Макленбург — Передняя Померания) провалились 33-летний гражданин Литвы и 35-летний гражданин Латвии.

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Как отмечают немецкие СМИ, на помощь попавшим в беду иностранцам бросился мужчина, который ранее предупреждал их об опасности выхода на лед, однако спасти их в одиночку ему не удалось, поэтому он вызвал спасателей. Пострадавших оперативно доставили в больницы Шверина и Гюстрова.

По предварительным данным, у пострадавших констратировано переохлаждение. Гражданин Латвии находился в воде около 10 минут, его удалось реанимировать, однако его жизнь все еще находится в опасности. Тяжело пострадал и литовец.

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