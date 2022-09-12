Германия: прохожие обнаружили в реке тело туриста из Латвии

По информации немецких СМИ, 10 сентября в Гамбурге, в районе бульвара Баллиндамм, в реке Альстер прохожие обнаружили безжизненное тело. На место происшествия были вызваны полиция и пожарные.
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Тело утонувшего мужчины помогли доставить на берег водолазы пожарной команды. Полиция установила, что погибший является туристом из Латвии, который только утром прибыл в Гамбург.
Обстоятельства и причины смерти латвийца устанавливаются.
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