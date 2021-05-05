Германия: пьяная гражданка Латвии напала в поезде на полицейских
Foto: AP/Scanpix

Сотрудник федеральной полиции Касселя (федеральная земля Гессен) получил травму запястья во время инцидента с гражданкой Латвии, которая отказывалась соблюдать антиэпидемиологические меры.

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По данным СМИ, 43-летняя нетрезвая женщина ехала в поезде ICE, отказавшись надеть защтную маску, прикрывающую рот и нос. После того, как поездная бригада не смогла уговорить ее покинуть поезд добровольно, пригласили полицию.

Сотрудникам полиции пришлось применить физическую силу, чтобы высадить дебоширку, которая оказала сопротивление, несколько раз ударив стражей порядка ногами. Один полицейский был травмирован, из-за сильного отека ему пришлось обратиться за помощью.

При проверке в организме гражданки Латвии констатировали 2,6 промилле алкоголя. Против нее возбуждено уголовное дело по факту оказания сопротивления и нападения на сотрудников полиции.

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