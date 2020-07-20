Германия: пьяный рабочий из Латвии гонял по городу со скоростью 180 км/ч

В немецком городе Изенбюттель (федеральная земля Нижняя Саксония) полиция остановила лихача, который гонял по извилистым дорогам коммуны на скорости 180 км/ч вместо разрешенных 50 км/ч.

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Как отмечает Gifhorner Rundschau, автомобиль Peugeot, ехавший с очень высокой скоростью, заметил в минувшее воскресенье полицейский патруль.К счастью, водителя удалось остановить еще до того, как он создал аварийную ситуацию.

При проверке в организме 21-летнего сезонного рабочего из Латвии полицейские констатировали 2,68 промилле. После этого его доставили в клинику, где также был взят образец крови. До принятия дальнейших мер водителя временно взяли под стражу.