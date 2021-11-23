Германия: пьяный водитель из Латвии потерял по дороге колесо и врезался в заграждения
Foto: AFP/Scanpix

В минувшую субботу в полицию немецкого города Целле (федеральная земля Нижняя Саксония) обратился водитель, сообщивший, что стал свидетелем того, как старый автомобиль Audi 80 с латвийскими номерами на одном из поворотов потерял колесо. Колесо скатилось на обочину, а машина проехала еще около 50 метров, при этом очевидцы заметили искры.

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Как отмечает немецкая пресса, полиция была очень удивлена, проверив 34-летнего латвийца, находившегося за рулем Audi. Когда его попросили выйти из автомобиля, он едва держался на ногах и чуть не упал. В салоне машины нашли большое количество бутылок из-под спиртного. При проверке в организме водителя констатировали 3,61 промилле алкоголя.

Кроме того, полицейские заметили, что вся правая сторона машины сильно повреждена, предположительно, в результате нескольких столкновений с заградительными барьерами.

У водителя взяли на анализ образец крови и взыскали гарантийный депозит в размере 1500 евро для покрытия расходов по уголовному делу. У гражданина Латвии также изъяли права. Поскольку латвиец работал водителем грузовика в немецкой транспортной компании, ему также придется искать новую работу.

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