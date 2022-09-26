Германия: сильно пьяного пассажира из Латвии не пустили на рейс до Риги
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В минувшую пятницу сотрудники немецкого аэропорта Мемминген (федеральная земля Бавария) не допустили на рейс 53-летнего гражданина Латвии.

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Как отмечают немецкие СМИ, причиной такого решения стало состояние латвийца, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его организме констатировали более 3 промилле.

Поскольку мужчина не мог нормально разговаривать и ходить, было принято решение оставить его в аэропорту Альгау.

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