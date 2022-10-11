Германия: таможенники изъяли у гражданина Латвии более 192 000 евро наличными

Как сообщает Таможенная служба Германии, 4 октября сотрудники Управления таможни Билефельда для проверки остановили возле Анрехте (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) автомобиль с латвийскими номерами.

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Во время беседы с таможенниками 39-летний латвиец сообщил, что едет из

Вупперталя в Польшу. Он отрицательно ответил на вопрос о запрещенных к провозу предметах и заявил, что при себе у него 2500 евро. Мужчина предъявил купюры проверяющим, заметив, что, возможно, он собирается купить в Польше машину.

Несмотря на четкие ответы, таможенники все-таки решили провести тщательный досмотр автомобиля. На заднем сидении машины их внимание привлек рюкзак, внутри которого оказалась крупная сумма. Латвиец рассказал, что деньги он получил от продажи грузового автомобиля, и они принадлежат его брату. С его слов, деньги предназначались для покупки другого грузовика в Польше или Словении. Для этого он направлялся в Польшу для встречи с братом, где он собирался передать тому деньги.

Поскольку у таможенников возникли подозрения, что речь может идти об отмывании денег, 192 900 евро арестовали до выяснения обстоятельств. После этого водителю разрешили продолжить поездку, а расследованием дела занялось таможенное управление Эссена.