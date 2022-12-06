Германия: трое граждан Латвии попались на кражах со взломом

На прошлой неделе в Потсдаме (федеральная земля Бранденбург) на кражах со взломом попалась группа граждан Латвии.

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Как отмечают немецкие СМИ, незнакомцев на территории фирмы заметил свидетель кражи, который успел сообщить об этом в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемых и нашли у них ряд предметов, похищенных из помещений компании, в которые злоумышленники проникли в результате взломов.

У латвийцев в возрасте от 21 года о 33 лет обнаружили также орудие взлома и небольшое количество наркотиков. Задержанные помещены в изолятор, проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.