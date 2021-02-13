Германия: у гражданина Латвии нашли в рюкзаке более 22 000 евро

Сотрудники Управления федеральной полиции Санкт-Августина (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия, ФРГ) во время проверки на автомагистрали A40 нашли у гражданина Латвии крупную сумму денег неизвестного происхождения.

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Как отмечает Tag24.de, мужчина пояснил полицейским, что приехал в Германию из Нидерландов, где гостил у друга. На вопрос о запрещенных предметах или наличных деньгах на сумму более 10 000 евро путешественник ответил отрицательно. Он показал полиции свой бумажник, где было 670 евро наличными.

Во время более тщательной проверки автомобиля VW Phaeton, в котором ехал латвиец, полицейские обнаружили рюкзак, в котором среди одежды нашли 22 680 евро. О том, где мужчина взял такую сумму, пока не сообщается.