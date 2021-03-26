Германия: у гражданки Латвии изъяли 10 000 евро, полиция считает деньги незаконной зарплатой
Foto: AP/Scanpix

По информации новостного портала PolizeiPress, cотрудники Федеральной полиции в минувшую среду остановили недалеко от немецко-польской границы (район Людвигсдорфа) латвийский фургон.

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Водитель транспортного средства сообщил, что восемь его пассажиров работали в Германии и теперь он их везет обратно в Латвию.

В ходе проверки 62-летней негражданки Латвии полиция установила, что, начиная с 2014 года, она работала на территории ФРГ медсестрой, не имея на это соответствующего разрешения.

У женщины конфисковали 10 000 евро, которые полиция сочла незаконно полученной зарплатой. Женщина подозревается в нарушении закона о проживании. Последнее слово в этом деле должны сказать иммиграционные власти ФРГ.

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