Германия: у негражданки Латвии изъяли 10 000 евро, полиция считает деньги незаконной зарплатой
Foto: AP/Scanpix

По информации новостного портала PolizeiPress, cотрудники Федеральной полиции в минувшую среду остановили недалеко от немецко-польской границы (район Людвигсдорфа) латвийский фургон.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Водитель транспортного средства сообщил, что восемь его пассажиров работали в Германии и теперь он их везет обратно в Латвию.

В ходе проверки 62-летней негражданки Латвии полиция установила, что, начиная с 2014 года, она работала на территории ФРГ медсестрой, не имея на это соответствующего разрешения.

У женщины конфисковали 10 000 евро, которые полиция сочла незаконно полученной зарплатой. Женщина подозревается в нарушении закона о проживании. Последнее слово в этом деле должны сказать иммиграционные власти ФРГ.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

41

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Новые проекты

Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 196 500€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€