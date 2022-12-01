Германия: у нелегалов нашли украденные латвийские паспорта, документы купили в Греции по 3000 евро

В минувший вторник сотрудники Федеральной полиции Германии остановили в Трире (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) для проверки автомобиль с немецкими номерами и обнаружили в нем нелегалов.

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По данным немецкой прессы, за рулем находился гражданин Сирии, предъявивший действительные для беженцев документы и вид на жительство в ФРГ. Его пассажиры предъявили латвийские паспорта, однако проверка показала, что ранее документы были украдены.

По данным полиции, пассажирами оказались мать водителя и его 14-летний брат. Во вторник они прилетели из Афин (Греция)в Люксембург, откуда их забрали и повезли в Германию. Женщина заявила, что купила паспорта граждан Латвии в Греции, отдав за каждый по 3000 евро.

Также в разговоре с полицейскими она обратилась к властям Германии с просьбой предоставить им убежище в ФРГ. После проверки водителя отпустили, а мать с сыном доставили в изолятор.

В их отношении возбуждено уголовное дело по факту незаконного проникновения на территорию ФРГ, а также подделки и неправомерного использования документов, удостоверяющих личность. Водителю придется отвечать в уголовном порядке за контрабанду иностранцев.