Германия: у задержанного на краже латвийца нашли похищенные товары на 1350 евро

В минувшую субботу в Пфаффенхофене (федеральная земля Бавария) благодаря бдительным местным жителям полиция задержала 46-летнего гражданина Латвии, который успел украсть из магазинов товары на крупную сумму.

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Как сообщает Donau Kurier, свидетелями кражи тали местные жители, которые не только сообщили о злоумышленнике правоохранительным органам, но и задержали его до приезда стражей порядка. При проверке в его вещах нашли 53 краденных предмета: кремы, парфюмы, носки, кошельки и многое другое. Всего на сумму 1350 евро.

Полиция установила, что подозреваемый проживает в Аугсбурге. Во время проверки его жилища найдены и другие похищенные товары. Расследование продолжается.