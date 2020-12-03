Германия: в аварии пострадал гражданин Латвии, он госпитализирован

Поздним вечером 1 декабря в Кельне, на Brühler Landstraße произошла авария, в результате которой два человека получили травмы. По предварительным данным, ДТП произошло во время неудачного обгона.

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Как отмечает Kölner Stadt-Anzeiger, 33-летний водитель собирался сделать левый поворот, когда сзади во время маневра обгона в него врезалась другая машина. После этого поворачивающий автомобиль врезался в припаркованный грузовик.

Оба участвовавших в аварии водителя получили легкие травмы, сообщила полиция Кельна. По данным издания, с места происшествия госпитализирован 33-летний гражданин Латвии. Виновник дорожного инцидента от медицинской помощи отказался.