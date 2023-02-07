Германия: в драке между гражданами Латвии пострадал один человек

В пятницу вечером на парковке одного из супермаркетов в немецком городе Арнштадт (федеральная земля Тюрингия) между тремя гражданами Латвии вспыхнула драка.

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Один из компании схватил свою 31-летнюю жертву за воротник так сильно, что тот на короткое время потерял сознание и упал на землю, другой латвиец в это время стоял рядом, не вмешиваясь.

По данным немецких СМИ, хулиганов задержали, а пострадавшего для оказания медицинской помощи направили в больницу. Серьезных травм у него не зафиксировано.

В отношении нападавшего и "зеваки", который не препятствовал расправе, ведется следствие.