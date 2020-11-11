Германия: в ДТП погиб 31-летний гражданин Латвии
Foto: AFP/Scanpix

В понедельник, 9 ноября, в Германии, в трагическом ДТП погиб 31-летний гражданин Латвии.

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Как сообщает Metropolnews, авария произошла на проселочной дороге недалеко от Даубхаузена (федеральная земля Гессен). По предварительным данным, трактором с прицепом управлял 29-летний латвиец. При повороте прицеп перевернулся и задел пассажира, выпавшего из кабины.

Установлено, что на момент аварии водитель был трезв, в его организме не констатировали следов алкоголя или наркотиков. Однако известно, что у латвийца не оказалось действительных водительских прав на управляемое транспортное средство.

Расследование ведет прокуратура Вецлара.

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