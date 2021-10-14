Германия: в ДТП при съезде с автобана пострадал гражданин Латвии

В ночь на 13 октября неподалеку от Падеборна (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) произошло ДТП, в котором серьезно пострадал 52-летний водитель из Латвии.

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Как сообщает немецкие СМИ, мужчина, управлявший VW и ехавший по трассе А33 в сторону Оснабрюка, перепутал съезды с автобана и, решив исправить ошибку, поехал по строительной площадке, проигнорировав запрещающие знаки.

В результате, водитель потерял управление, после чего его автомобиль врезался в кучу песка и перевернулся. Пострадавший гражданин Латвии доставлен в больницу. Как отмечают в полиции, его автомобиль восстановлению не подлежит.