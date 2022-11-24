Германия: в ДТП с участием автоцистерны пострадал дальнобойщик из Латвии
Foto: AFP/Scanpix

В минувшую среду возле Падерборна (федеральная земля СеверныйРейн — Вестфалия) произошла авария, в результате которой пострадали два водителя грузовых автомобилей, один из них — латвиец.

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Как отмечает Westfalen-Blat, в 13.20 на дороге А33 между перекрестками дорог Падерборн — Шлосс Нойхауз и Падерборн — Зеннелагер автоцистерна задела припаркованный на обочине дороги грузовик из Латвии, после чего съехала в поле и перевернулась.

В итоге, 47-летний водитель получил тяжелые травмы и был доставлен на вертолете спасателей в клинику Билефельда. Водитель грузовика из Латвии с легкими травмами был доставлен в больницу скорой помощи.

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