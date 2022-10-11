Германия: в ДТП с участием нетрезвого водителя из Латвии пострадал фермер

В минувшее воскресенье в ДТП, которое произошло на окружной дороге между Роденом и Хельмигхаузеном (федеральная земля Гессен), пострадал 83-летний водитель трактора.

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По данным немецких СМИ, 36-летний гражданин Латвии, управлявший микроавтобусом VW с шведскими госномерами, направлялся по дороге К 83 в сторону Родена, где на одном из участков столкнулся с трактором Massey Ferguson, за рулем которого находился 59-летний фермер.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обратили внимание, что от латвийца пахнет алкоголем. Тест на алкоголь в выдыхаемом воздухе показал высокое содержание алкоголя. После этого водителя микроавтобуса сопроводили в больницу, где также взяли и образцы крови.

После внесения залога и расходов на административную процедуру латвийца отпустили. Поскольку после аварии оба транспортных средства больше не могли продолжать движение, их пришлось эвакуировать.