Германия: в Мюнстере задержали двух веловоров из Латвии

На этой неделе в Мюнстере (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) полиция задержала двух граждан Латвии, которые попались на кражах велосипедов.

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Как отмечает Polizei Press, во вторник, в первой половине дня прохожие заметили в центре города двух мужчин, употреблявших наркотики. Вызванные на место происшествия полицейские констатировали, что 33-летний россиянин ни 61-летний латвиец не могут сказать, откуда у них велосипеды. Поскольку они давали противоречивые показания, а в кармане у младшего нашли наркотики, мужчин задержали. Известно также, что эта парочка и ранее попадалась на кражах.

Вечером того же дня недалеко от Берлинер-Платц полицейские задержали 26-летнего латвийца, укравшего велосипед, предварительно взломав замок. В отношении подозреваемого также начато разбирательство.