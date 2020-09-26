Германия: в порту при проверке фуры из Латвии нашли контрабанду

Сотрудники контрольной службы Любека Главного таможенного управления ФРГ при проверке прибывшего из Латвии грузового автомобиля обнаружили 18 000 сигарет.

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По данным новостного портала Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag, сигареты нашли в ходе плановой проверки в порту Любек-Травемюнде (федеральная земля Шлезвиг — Гольштейн).

Проверка документов и груза 53-летнего дальнобойщика из Латвии, который направлялся в Великобританию, прошла без проблем. Однако при последующем осмотре кабины водителя таможенники обнаружили две большие упаковки с сигаретами.

Водитель сообщил, что вез сигареты для своих собственных нужд. Табачные изделия изъяты, против латвийца начато дело.