Германия: в рейсовом автобусе задержали объявленного в розыск гражданина Латвии

Во вторник вечером федеральная полиция Германии арестовала находящегося в ФРГ нелегально гражданина Латвии, разыскиваемого по нескольким ордерам на арест.

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Как отмечает немецкая пресса, 29-летний мужчина ехал в автобусе из Польши, который направлялся в сторону Берлина. Автобус был остановлен для проверки на автобане неподалеку от Франкфурт-на-Одере.

Проверяя документы, полицейские установили, что на латвийца выдано постановление о депортации. Кроме того, прокуратурой Берлина выдала два ордера на его арест.

В феврале 2019 года мужчина привлекался к уголовной ответственности за нарушение закона о наркотиках, а годом позже его приговорили к 19 месяцам тюремного заключения за кражу. Из этого срока ему осталось отбыть еще 148 дней. Также прокуратуры Берлина и Нойруппина объявили его в розыск по подозрению в кражах и нанесении телесных повреждений.