Германия: в серьезном ДТП пострадали два гражданина Латвии, водитель был пьян
Foto: AFP/Scanpix

Ранним утром 5 декабря в Ротенбурге-на-Вюмме (федеральная земля Нижняя Саксония), на дороге B75 произошла авария, в которой пострадали два гражданина Латвии.

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По предварительным данным, VW Transporter, которым управлял 21-летний гражданин Латвии, выехал с проезжей части и врезался в дерево. Водитель получил в ДТП легкие травмы и смог самостоятельно покинуть машину. Один его пассажир — также 21-летний латвиец — получил серьезные ранения и оказался зажат в автомобиле.

Пострадал также и второй пассажир находившийся в момент ДТП на заднем сидении. Оба пострадавших госпитализированы.

Полиция установила, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, у него не было прав. Также сообщается, что во время ДТП проезжая часть была влажной и частично засыпана снегом. Ведется следствие.

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