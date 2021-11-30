Германия: в трагической аварии погиб дальнобойщик из Латвии
Foto: AFP/Scanpix

В минувший понедельник, в Виттен-Аннене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб 51-летний водитель грузовика из Латвии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По предварительным данным, автомобиль, которым управлял латвиец, столкнулся с грузовиком, припаркованном на левом краю проезжей части.

Чтобы освободить пострадавшего дальнобойщика из автомобиля, потребовалась помощь спасателей. Однако несмотря на попытки реанимировать водителя вскоре он скончался в больнице.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого будут выяснены обстоятельства трагического происшествия.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе