Германия: в трагической аварии погиб дальнобойщик из Латвии

В минувший понедельник, в Виттен-Аннене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб 51-летний водитель грузовика из Латвии.

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По предварительным данным, автомобиль, которым управлял латвиец, столкнулся с грузовиком, припаркованном на левом краю проезжей части.

Чтобы освободить пострадавшего дальнобойщика из автомобиля, потребовалась помощь спасателей. Однако несмотря на попытки реанимировать водителя вскоре он скончался в больнице.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого будут выяснены обстоятельства трагического происшествия.