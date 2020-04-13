Германия: во время драки пострадал гастарбайтер из Латвии

По информации новостного портала Tag24.de, в конце прошлой недели в Хемнице (федеральная земля Саксония) в результате драки пострадал рабочий из Латвии. Мужчину пришлось госпитализировать.

Как отмечают СМИ, конфликт между гастарбайтерами произошел на заднем дворе многоквартирного дома на Lützowstraße. Все началось со словесной перепалки, которая затем переросла в драку. В ходе выяснения отношений один из мужчин упал на землю и порезался о разбитую пивную бутылку.

Прибывшие на место происшествия полицейские доставили дебошира в участок для выяснения обстоятельств ЧП.