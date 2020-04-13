Германия: во время драки пострадал гастарбайтер из Латвии
Foto: AP/Scanpix

По информации новостного портала Tag24.de, в конце прошлой недели в Хемнице (федеральная земля Саксония) в результате драки пострадал рабочий из Латвии. Мужчину пришлось госпитализировать.

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Как отмечают СМИ, конфликт между гастарбайтерами произошел на заднем дворе многоквартирного дома на Lützowstraße. Все началось со словесной перепалки, которая затем переросла в драку. В ходе выяснения отношений один из мужчин упал на землю и порезался о разбитую пивную бутылку.

Прибывшие на место происшествия полицейские доставили дебошира в участок для выяснения обстоятельств ЧП.

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