Германия: во время конфликта пострадала гражданка Латвии, задержан румын
Foto: AP/Scanpix

В минувшую субботу в одну из клиник Арнштадта (федеральная земля Тюрингия) была доставлена 41-летняя гражданка Латвии с травмой лица.

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Как отмечает новостной портал PolizeiPress, полиция установила, что женщина с несколькими приятелями из Румынии распивала алкоголь. По неизвестной причине между ней и 34-летним хозяином жилья вспыхнул конфликт, и мужчина нанес гражданке Латвии удар в лицо.

Прибывшие полицейские констатировали в организме потерпевшей 2,77 промилле, у задержанного — 1, 98 промилле. Пострадавшая госпитализирована. В отношении гражданина Румынии начато следствие.

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