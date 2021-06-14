Германия: водитель из Латвии протаранил ворота возле полиции и сообщил о взрывчатке

Настоящий переполох с привлечением спецназа полиции вызвал в Дрездене водитель из Латвии, который врезался в ворота полицейского участка на Штауффенбергаллее и сообщил, что в его фургоне находится взрывчатка.

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Как отмечает немецкая пресса, ЧП произошло вечером 13 июня. После получения сообщения место происшествия было оперативно оцеплено, а из здания в целях предосторожности эвакуировали всех сотрудников.

К работам на месте происшествия были привлечены полицейские, специалисты по разминированию, служебная собака, спасатели, а также Служба неотложной медицинской помощи. Однако при

тщательном досмотре фургона никаких взрывчатых веществ или опасных материалов обнаружено не было.

После этого 35-летнего латвийца доставили в клинику. Ведется следствие.