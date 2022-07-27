Германия: юноша из Латвии управлял авто под воздействием наркотиков

Сотрудники полиции Ингольштадта (федеральняа земля Бавария) остановили на автомагистрали А9 вблизи

Баар-Эбенхаузена автомобиль, которым управлял 18-летний юноша из Латвии.

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У Дорожной полиции появились подозрения, что водитель может находиться под воздействием наркотических веществ. Их подозрения позже были подтверждены результатами экспертизы.

После этого юноше запретили дальнейшее управление автомобилем. Ему грозит штраф в размере до 500 евро и запрет на вождение сроком на один месяц.