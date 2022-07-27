Германия: юноша из Латвии управлял авто под воздействием наркотиков
Foto: AP/Scanpix

Сотрудники полиции Ингольштадта (федеральняа земля Бавария) остановили на автомагистрали А9 вблизи
Баар-Эбенхаузена автомобиль, которым управлял 18-летний юноша из Латвии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

У Дорожной полиции появились подозрения, что водитель может находиться под воздействием наркотических веществ. Их подозрения позже были подтверждены результатами экспертизы.

После этого юноше запретили дальнейшее управление автомобилем. Ему грозит штраф в размере до 500 евро и запрет на вождение сроком на один месяц.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Дубай – оазис вкусов, культуры, приключений и первоклассных наслаждений
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день
Смартфоны Huawei серии nova: яркий мультимедийный опыт для динамичной жизни
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе