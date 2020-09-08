Гибель байкера возле Южного моста: полиция ищет свидетелей
Foto: F64

Рижское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей трагической аварии, которая произошла 6 сентября, в 19.36 на ул.Славу — напротив дома номер 31 по ул.Зилупес.

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В результате ДТП погиб 38-летний водитель мотоцикла Honda GL 1500 Денис и пострадала его пассажирка — жена Наталья. Как отмечает Degpunktā, супруги ездили в магазин за кормом для своих животных.

Как отметила пострадавшая пассажирка, к ДТП мог быть причастен водитель серебристого джипа.

Полиция просит свидетелей обращаться по телефонам: 67219765, 26467582 (по рабочим дням с 08.00 до 16.30), а также 110 (круглосуточно).

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