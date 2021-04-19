Гиргенс допустил, что убийство в Пурвциемсе — предупреждение из-за борьбы с преступными группировками

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс допускает, что жестокое убийство футбольного агента Романа Беззубова, застреленного 14 апреля в Пурвциемсе, может служить предупреждением в связи с тем, что правоохранительные органы ведут в Латвии борьбу с преступными группировками, а также мешают их планам.

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В интервью Латвийскому Радио политик заявил, что преступление не стоит связывать с профессиональной деятельностью Беззубова, и указал, что мотив убийства мог быть связан с работой правоохранительных органов, вмешивающихся в деятельность преступных группировок в Латвии.

"По крайней мере, на данный момент уголовное преступление мы не связываем с профессиональной деятельностью Беззубова. Надо смотреть, какими будут доказательства, но у меня есть другая версия — я думаю, это предупреждение, потому что мы начали очищать Латвию от преступных группировок, которые длительное время действовали в Латвии", — сказал Гиргенс, выразив уверенность, что полиция установит истинный мотив убийства.

Глава МВД также заявил, что в Латвии в течение последних лет предпринимается много мер, чтобы снизить коррупцию и уровень преступности. В этой связи он назвал убийство Романа Беззубова "ответным ходом или предупреждением".

Гиргенс также пояснил, что сгоревший в Межапарке автомобиль BMW X5, на котором передвигались преступники, сразу же после преступления "профессионально спрятали", а затем перегнали на ул. Эзермалас и подожгли. Министр подчеркнул, что полиция сразу же после нападения досконально обыскала весь Межапарк.

Как уже сообщалось ранее, в среду утром в Риге в микрорайоне Пурвциемс был застрелен футбольный агент Роман Беззубов. Нападение на находившегося за рулем автомобиля Беззубова совершили двое неустановленных мужчин.

Нападение на автомобиль VW Touareg, за рулем которого находился Беззубов, произошло ранним утром 14 апреля. В тот момент, когда машина Беззубова выезжала на улицу Г.Астрас от многоэтажки Astra Lux, дорогу ей перегородил черный BMW X5 с тонированными задними окнами, из которого раздались выстрелы. Беззубов протаранил автомобиль нападавших, врезался в правое переднее крыло и попытался скрыться. Момент нападения попал на запись камеры видеонаблюдения. Предположительно, обе машины доехали до Дома Мебели, где VW Touareg выехал на газон, снес часть ограждения и остановился. По данным полиции, жертва нападения умерла на месте происшествия.



В ночь на четверг горящий автомобиль BMW X5 обнаружили в Саулес дарзс (Межапарк), недалеко от стадиона.

Foto: DELFI



